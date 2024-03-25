Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві розбирають завали після ракетної атаки росіян, фото Руслан Канюка, Укрінформ
Атака на Київ — уламки ракет прилетіли в художню академію (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193690-ataka-na-kyyiv-ulamky-raket-pryletily-v-hudojnu-akademiu-foto.htmlРакурс
У Києві розбирають завали після ракетної атаки росіян. Внаслідок падіння уламків ракети зруйнована частина будівлі художньої академії імені М. Бойчука. Влучань в багатоповерхові житлові будинки немає. Відомо про сімох постраждалих.
.
Кадри з художньої академії імені Бойчука у Києві, яка постраждала через атаку рф, показало «Радіо Свобода».
Викладачка розповіла, що під час вибуху там йшли пари. В укриття студенти і викладачі не встигли.
Вибух страшенний. Полетіло скло, гіпсові скульптури нам на голови. Ми кинулись на підлогу, закрились руками, — розповідає викладачка.
Вона розповіла, що одна з постраждалих — лаборантка кафедри живопису, її забрали в лікарню.
Кафедри немає, там все завалило. Нема спортзалу, нема нашого музею, — каже жінка.