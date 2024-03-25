Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві розбирають завали після ракетної атаки росіян, фото Руслан Канюка, Укрінформ

Атака на Київ — уламки ракет прилетіли в художню академію (ФОТО)

25 бер 2024, 15:37
999

У Києві розбирають завали після ракетної атаки росіян. Внаслідок падіння уламків ракети зруйнована частина будівлі художньої академії імені М. Бойчука. Влучань в багатоповерхові житлові будинки немає. Відомо про сімох постраждалих.


.

Кадри з художньої академії імені Бойчука у Києві, яка постраждала через атаку рф, показало «Радіо Свобода».

Викладачка розповіла, що під час вибуху там йшли пари. В укриття студенти і викладачі не встигли.

Вибух страшенний. Полетіло скло, гіпсові скульптури нам на голови. Ми кинулись на підлогу, закрились руками, — розповідає викладачка.

Вона розповіла, що одна з постраждалих — лаборантка кафедри живопису, її забрали в лікарню.

Кафедри немає, там все завалило. Нема спортзалу, нема нашого музею, — каже жінка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів