Мужчинам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдовой

https://racurs.ua/n193691-mujchinam-prizyvnogo-vozrasta-zapretili-priblijatsya-k-granice-s-moldovoy.html

Ракурс

На Вінниччині ввели додаткові обмеження для перетину кордону чоловікам.

.

Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили наближатися до кордону з Молдовою, повідомив Могилів-Подільський прикордонний загін ДПСУ. Відповідні заборони ввели у кількох районах Вінницькій області.

Перебування громадян на березі річки Дністер в населених пунктах, прилеглих до державного кордону, поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 1 квітня по 30 вересня — з 23.00 до 5.00 годин; в період з 1 жовтня по 31 березня — з 20.00 до 6.00 годин, — йдеться в повідомленні.

Винятки: місцеві жителі та їхні родичі/друзі, працівники, студенти, власники землі, що проїжджають транзитом за наявності у них відповідних документів.

Прикордонники заявили, що в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років в тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства.

Дозволено перетинати кордон особам, які мають на відповідній території земельні ділянки, проживають, чи навчаються там, але за умови, що у них є відповідні документи.

Також заборонено в’їзд чоловіків від 18 до 60 років включно у зазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення.

Дія щодо обмежень не стосується представників військових формувань, прикордонників, правоохоронних органів та інших державних службовців.