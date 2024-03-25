Восстановление плотины Днепрогэсу потребует многих лет

https://racurs.ua/n193695-vosstanovlenie-plotiny-dneprogesu-potrebuet-mnogih-let.html

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Відновлення греблі Дніпрогесу до проєктного стану після ракетного обстрілу 22 березня потребуватиме років.

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Про це в ефірі «Суспільного» заявив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Водночас він запевнив, що гребля не пошкоджена і загрози прориву немає. Наразі ведуться роботи з демонтажу залишків перекриття стелі та стін машинного залу, які були розбиті.

Думаю, протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали, й тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато влучань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це від 18 до 24 місяців, — пояснив Сирота.

Окрім відновлення агрегатів, також потребуватиме реконструкції машинний зал.

Ми ще подивимося, що відбувається на чотирьох поверхах внизу станції, де 25−30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів, — додав Сирота.

Він уточнив, що є суттєві пошкодження верхньої частини самої будівлі. Але сама станція 35 метрів глибини вниз, де є різні поверхи.

Нам треба зробити аналіз цієї частини. Верхню частину будови доведеться відновлювати повністю. Що стосується обладнання, ми не можемо потрапити на нижні відмітки станції, тому що верхня відмітка повністю завалена. Як тільки ми все це демонтуємо, тоді ми зможемо зрозуміти, що потрібно відновлювати, а що замовляти, виготовляти, — сказав Сирота.

Він наголосив, що наслідки будь-якої аварії підлягають відновленню, питання лише в часі та у вартості відновлення. Сирота додав, що по обʼєктах ДніпроГЕС прилетіло понад 8 ракет, перші ракетні удари були нанесені о 4-й ранку, пожежа тривала понад 7 годин.