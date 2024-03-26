Последствия ракетного удара. Фото: Вадим Филашкин в Telegram

https://racurs.ua/n193724-vrag-obstrelyal-raketami-novogrodovku-v-doneckoy-oblasti-pogibla-jenschina.html

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Ракетний удар по Новогродівці Донецької області завдала російська армія.

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Окупанти вдарили по місту двома ракетами близько 3.40 26 березня. Внаслідок обстрілу загинула 23-річна жінка. Ще одна жінка дістала легкі поранення, госпіталізація не знадобилася. Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Ворожі ракети зруйнували адміністративну будівлю та ангар. Також пошкоджено гуртожиток, два приватні будинки й два нежитлові приміщення.

Залишатися на Донеччині — небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися то віддалених від фронту регіонів! — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, 25 березня село Червоний Маяк Бериславського району атакувала російською авіацією. Внаслідок вибухів керованих авіабомб у подвір’ях утворилися величезні вирви, було пошкоджено майже з десяток будинків місцевих мешканців та будівлі аграрного підприємства.