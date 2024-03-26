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Ракурс
Последствия ракетного удара. Фото: Вадим Филашкин в Telegram

Враг обстрелял ракетами Новогродовку в Донецкой области — погибла женщина

26 мар 2024, 15:21
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Ракетний удар по Новогродівці Донецької області завдала російська армія.


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Окупанти вдарили по місту двома ракетами близько 3.40 26 березня. Внаслідок обстрілу загинула 23-річна жінка. Ще одна жінка дістала легкі поранення, госпіталізація не знадобилася. Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Ворожі ракети зруйнували адміністративну будівлю та ангар. Також пошкоджено гуртожиток, два приватні будинки й два нежитлові приміщення.

Залишатися на Донеччині — небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися то віддалених від фронту регіонів! — наголосив Філашкін.

Наслідки ракетного удару. Фото: Вадим Філашкін у Telegram

Нагадаємо, 25 березня село Червоний Маяк Бериславського району атакувала російською авіацією. Внаслідок вибухів керованих авіабомб у подвір’ях утворилися величезні вирви, було пошкоджено майже з десяток будинків місцевих мешканців та будівлі аграрного підприємства.

Источник: Ракурс


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