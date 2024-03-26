Авіація рф скинула бомби на село в Херсонській області. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n193720-rosiyska-aviaciya-rozbombyla-selo-na-hersonschyni-foto.html

Ракурс

Окупанти продовжують стирати з лиця землі населені пункти Херсонської області.

.

Село Червоний Маяк Бериславського району було атаковане російською авіацією — 25 березня ворог скинув керовані авіабомби. У подвір’ях утворилися величезні вирви, а будинки та господарчі споруди були потрощені. Про це керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 26 березня повідомив у Facebook.

Оскільки ворог прицільно бив по житловому сектору, то пошкоджено майже з десяток будинків місцевих мешканців. Також росіяни атакували й будівлі аграрного підприємства. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, вночі 26 березня російські окупанти атакували з повітря Білопілля у Сумській області. Керованою авіаційною бомбою був пошкоджений міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Попередньо відомо, що люди не постраждали.