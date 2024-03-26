Сырский помог поймать российских шпионов в командовании "Хортица" - глава СБУ

https://racurs.ua/n193726-syrskiy-pomog-poymat-rossiyskih-shpionov-v-komandovanii-hortica-glava-sbu.html

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Нинішній головком Збройних сил України Олександр Сирський допоміг спіймати російських шпигунів.

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Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в розмові з ICTV.

Агенти ФСБ рф діяли в оперативному угрупованні військ «Хортиця». Малюк розповів, що Сирський в той час був командувачем «Хортиці».

Перший агент мав звання підполковника і передавав росіянам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретну. Малюк додав, що був здивований тим, що затриманий не брав грошей з росіян, він працював «за ідею», хоча родом з Волинської області.

Його дід потенційно бігав з автоматом серед УПА, — зазначив Малюк.

Цей зрадник здав усю мережу і СБУ вдалося виявити другого агента — підполковника Нацгвардії, який теж працював у «Хортиці».

Обох затримали й увʼязнили. Вони дали свідчення.