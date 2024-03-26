Сирський допоміг спіймати російських шпигунів у командуванні «Хортиця» — голова СБУhttps://racurs.ua/ua/n193726-syrskyy-dopomig-spiymaty-rosiyskyh-shpyguniv-u-komanduvanni-hortycya-golova-sbu.htmlРакурс
Нинішній головком Збройних сил України Олександр Сирський допоміг спіймати російських шпигунів.
Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в розмові з ICTV.
Агенти ФСБ рф діяли в оперативному угрупованні військ «Хортиця». Малюк розповів, що Сирський в той час був командувачем «Хортиці».
Перший агент мав звання підполковника і передавав росіянам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретну. Малюк додав, що був здивований тим, що затриманий не брав грошей з росіян, він працював «за ідею», хоча родом з Волинської області.
Його дід потенційно бігав з автоматом серед УПА, — зазначив Малюк.
Цей зрадник здав усю мережу і СБУ вдалося виявити другого агента — підполковника Нацгвардії, який теж працював у «Хортиці».
Обох затримали й увʼязнили. Вони дали свідчення.