Ракурсhttps://racurs.ua/
Прилєпін без геніталій, рф без нафти та кінець Кримського мосту - голова СБУ й далі обіцяє росіянам "сюрпризи"
Прилєпін без геніталій, рф без нафти та кінець Кримського мосту — голова СБУ й далі обіцяє росіянам «сюрпризи»https://racurs.ua/ua/n193708-pryliepin-bez-genitaliy-rf-bez-nafty-ta-kinec-krymskogo-mostu-golova-sbu-y-dali-obicyaie.htmlРакурс
Україна має потенціал для повної руйнації Керченського мосту є, проте не поспішає з цим, адже наразі росія не використовує цей міст для переміщення зброї та боєприпасів.
.
Про це в інтерв’ю ICTV 25 березня повідомив голова СБУ Василь Малюк.
До наших успішних уражень там проходили за добу від 42 до 46 поїздів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу йде чотири-п'ять [поїздів] - це пасажиропотік, а один — товари загального вжитку", — сказав керівник Служби безпеки України.
Він додав, що автомобілі їдуть мостом реверсно, і їхня вага не має перевищувати 3,5 тонни.
За словами Малюка, рф працює над тим, щоб повноцінно відновити цей міст.
Там зараз пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли вони їх відновлять, можливо, знову почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді, власне, ми вкотре скажемо їм «привіт», — сказав голова СБУ і додав: — Усьому свій час. Давайте не квапити події.
Відповідаючи на запитання про те, чи є потенціал повністю зруйнувати Кримський міст, керівник української спецслужби сказав:
Потенціал, звичайно, у нас є.
Також генерал-лейтенант Малюк ще раз підтвердив, що у 2022 році Керченський міст був підірваний замінованим автомобілем, який перевозив до Криму «сезонний товар» — поліетиленову плівку для теплиць, під якою був захований гексоген у тротиловому еквіваленті 21 тонна.
А наступного разу міст уразили вибухом морських дронів Sea Baby.
Малюк в інтерв’ю ICTV сказав, що завдяки дроновим атакам на російські НПЗ на 12% вдалося «мінуснути» і видобуток, і переробку нафти. З 1 березня рф офіційно зупинила експорт бензину.
За минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких були зокрема залучені нардепи і представники Сил оборони.
Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Жодним чином офіційно ми цього визнавати не будемо, але розповім окремі деталі", — про ліквідацію зрадників, військових злочинців. Киву мінуснули кулями калібру 9×19 мм із контрольним у голову. Міністра внутрішніх справ т.зв. «лнр» Корнета вибухівка «знайшла» у барбершопі, Прилєпіна — в автівці. Обидва лишилися живими, але останній без геніталій, — сказав Малюк.
За допомогою дронів Sea Baby і Мамай вдалося уразити 11 кораблів рф і розблокувати Чорне море. Ці дрони є унікальними розробками СБУ, яких немає ніде у світі.