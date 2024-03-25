Прилєпін без геніталій, рф без нафти та кінець Кримського мосту - голова СБУ й далі обіцяє росіянам "сюрпризи"

https://racurs.ua/ua/n193708-pryliepin-bez-genitaliy-rf-bez-nafty-ta-kinec-krymskogo-mostu-golova-sbu-y-dali-obicyaie.html

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Україна має потенціал для повної руйнації Керченського мосту є, проте не поспішає з цим, адже наразі росія не використовує цей міст для переміщення зброї та боєприпасів.

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Про це в інтерв’ю ICTV 25 березня повідомив голова СБУ Василь Малюк.

До наших успішних уражень там проходили за добу від 42 до 46 поїздів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу йде чотири-п'ять [поїздів] - це пасажиропотік, а один — товари загального вжитку", — сказав керівник Служби безпеки України.

Він додав, що автомобілі їдуть мостом реверсно, і їхня вага не має перевищувати 3,5 тонни.

За словами Малюка, рф працює над тим, щоб повноцінно відновити цей міст.

Там зараз пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли вони їх відновлять, можливо, знову почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді, власне, ми вкотре скажемо їм «привіт», — сказав голова СБУ і додав: — Усьому свій час. Давайте не квапити події.

Відповідаючи на запитання про те, чи є потенціал повністю зруйнувати Кримський міст, керівник української спецслужби сказав:

Потенціал, звичайно, у нас є.

Також генерал-лейтенант Малюк ще раз підтвердив, що у 2022 році Керченський міст був підірваний замінованим автомобілем, який перевозив до Криму «сезонний товар» — поліетиленову плівку для теплиць, під якою був захований гексоген у тротиловому еквіваленті 21 тонна.

А наступного разу міст уразили вибухом морських дронів Sea Baby.