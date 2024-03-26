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Депутаты Сумского облсовета предлагали руководству города 100 тыс. дол. взятки за объединение двух медучреждений

Депутаты Сумского облсовета предлагали руководству города 100 тыс. дол. взятки за объединение двух медучреждений

26 мар 2024, 21:26
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У Сумах затримали двох місцевих депутатів, які за 100 тис. дол. намагались підкупити керівника МВА, повідомили у САП.


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Один з них — головний лікар місцевого медичного закладу. За даними САП, депутати пропонували гроші керівнику МВА за об'єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об'єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар.

У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Крім того, вони пропонували керівництву міста регулярні «відсотки» від обсягу держфінансування для нової лікарні.

Источник: Ракурс


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