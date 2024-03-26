Депутати Сумської облради пропонували керівництву міста 100 тис. дол. хабара за об’єднання двох медустанов

https://racurs.ua/ua/n193740-deputaty-sumskoyi-oblrady-proponuvaly-kerivnyctvu-mista-100-tys-dol-habara-za-obiednannya-dvoh.html

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У Сумах затримали двох місцевих депутатів, які за 100 тис. дол. намагались підкупити керівника МВА, повідомили у САП.

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Один з них — головний лікар місцевого медичного закладу. За даними САП, депутати пропонували гроші керівнику МВА за об'єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об'єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар.

У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Крім того, вони пропонували керівництву міста регулярні «відсотки» від обсягу держфінансування для нової лікарні.