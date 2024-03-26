Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Депутати Сумської облради пропонували керівництву міста 100 тис. дол. хабара за об’єднання двох медустанов

Депутати Сумської облради пропонували керівництву міста 100 тис. дол. хабара за об'єднання двох медустанов

26 бер 2024, 21:26
999

У Сумах затримали двох місцевих депутатів, які за 100 тис. дол. намагались підкупити керівника МВА, повідомили у САП.


.

Один з них — головний лікар місцевого медичного закладу. За даними САП, депутати пропонували гроші керівнику МВА за об'єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об'єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар.

У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Крім того, вони пропонували керівництву міста регулярні «відсотки» від обсягу держфінансування для нової лікарні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів