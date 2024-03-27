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Ракурс
Дети страдают от российской пропаганды, фото: Reddit

оккупанты заставляют детей на коленях слушать уроки о «единстве народа лнр» — ОВА

27 мар 2024, 09:34
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На тимчасово окупованій Луганщині по понеділках в місцевих навчальних закладах проводять уроки пропаганди. Зокрема, розповідають про «єдність народів рф».


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Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

За наказом директора однієї зі шкіл, під час таких занять діти мають слухати про єдність «народу лнр», перебуваючи на колінах. Так ламають покоління майбутнього, — вказано в повідомленні.

Крім того, цього тижня в окупованих містах Сорокиному та Молодогвардійську стали масово роздавати повістки.

Намагаючись вгамувати населення, військові рф запевняють, що це не означає потрапляння на війну відзавтра. Ніби формують мобілізаційний резерв, — зазначають в ОВА. — Водночас планові показники примусової мобілізації вони не оголошували. Місцеві вважають — те, що очікувалося після виборів, почалося.

Источник: Ракурс


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