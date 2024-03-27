Діти страждають від російської пропаганди, фото: Reddit

https://racurs.ua/ua/n193746-okupanty-zmushuut-ditey-na-kolinah-sluhaty-uroky-pro-iednist-narodu-lnr-ova.html

Ракурс

На тимчасово окупованій Луганщині по понеділках в місцевих навчальних закладах проводять уроки пропаганди. Зокрема, розповідають про «єдність народів рф».

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Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

За наказом директора однієї зі шкіл, під час таких занять діти мають слухати про єдність «народу лнр», перебуваючи на колінах. Так ламають покоління майбутнього, — вказано в повідомленні.

Крім того, цього тижня в окупованих містах Сорокиному та Молодогвардійську стали масово роздавати повістки.