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Діти страждають від російської пропаганди, фото: Reddit
Окупанти змушують дітей на колінах слухати уроки про «єдність народу лнр» — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n193746-okupanty-zmushuut-ditey-na-kolinah-sluhaty-uroky-pro-iednist-narodu-lnr-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині по понеділках в місцевих навчальних закладах проводять уроки пропаганди. Зокрема, розповідають про «єдність народів рф».
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Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
За наказом директора однієї зі шкіл, під час таких занять діти мають слухати про єдність «народу лнр», перебуваючи на колінах. Так ламають покоління майбутнього, — вказано в повідомленні.
Крім того, цього тижня в окупованих містах Сорокиному та Молодогвардійську стали масово роздавати повістки.
Намагаючись вгамувати населення, військові рф запевняють, що це не означає потрапляння на війну відзавтра. Ніби формують мобілізаційний резерв, — зазначають в ОВА. — Водночас планові показники примусової мобілізації вони не оголошували. Місцеві вважають — те, що очікувалося після виборів, почалося.