В Минстратегпроме призвали не игнорировать воздушные тревоги

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n193750-v-minstrategprome-prizvali-ne-ignorirovat-vozdushnye-trevogi.html

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Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців сьогодні, 27 березня, не ігнорувати сигнали тривоги.

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Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні не ігноруємо тривогу! — наголосив чиновник. — Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них.

Також він закликав скаржитися на зачинені укриття до відповідного чат-бота.