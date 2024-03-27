У Мінстратегпромі закликали не ігнорувати повітряні тривоги

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n193750-u-minstrategpromi-zaklykaly-ne-ignoruvaty-povitryani-tryvogy.html

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Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців сьогодні, 27 березня, не ігнорувати сигнали тривоги.

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Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні не ігноруємо тривогу! — наголосив чиновник. — Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них.

Також він закликав скаржитися на зачинені укриття до відповідного чат-бота.