У Мінстратегпромі закликали не ігнорувати повітряні тривоги

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Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги, фото: «24 канал»
У Мінстратегпромі закликали не ігнорувати повітряні тривогиhttps://racurs.ua/ua/n193750-u-minstrategpromi-zaklykaly-ne-ignoruvaty-povitryani-tryvogy.htmlРакурс
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців сьогодні, 27 березня, не ігнорувати сигнали тривоги.
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Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Telegram-каналі.
Сьогодні не ігноруємо тривогу! — наголосив чиновник. — Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них.
Також він закликав скаржитися на зачинені укриття до відповідного чат-бота.