Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты, вероятно, начали наносить по Украине удары ракетами «Циркон», фото: Obozrevatel

Почему рашисты атакуют Украину противокорабельными «Цирконами», рассказали в Воздушных силах

27 мар 2024, 11:56
999

Російська армія під час останніх атак по Україні могла застосувати гіперзвукові протикорабельні ракети «Циркон».


.

Наразі науково-дослідний експертний центр встановлює, чи дійсно були застосовані саме ці ракети. Про це сьогодні, 27 березня, в ефірі «Радіо Свобода» заявив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.

За його словами, ймовірне застосування росією гіперзвукових ракет «Циркон» може означати, що у неї виник дефіцит інших типів ракет.

Те, що вони їх застосовують, найімовірніше, свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше вони б їх не використовували, — наголосив Євлаш.

Він зазначив, що «Циркони» — протикорабельні ракети і вони застосовується лише в окремих випадках. Євлаш зауважив, що це досить складна і дорога ракета.

Якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет — крилатих ракет «Калібрів», «Іскандерів», інших ракет — вони б застосовували їх, — наголосив він.

Також у такий спосіб російська армія може перевіряти українську систему ППО, зазначив Євлаш.

В тому числі це може бути як і певний експеримент — перевірити нашу систему ППО, де, що і як захищено, що як прикрито, аби надалі вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак, — зауважив речник Повітряних сил.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров