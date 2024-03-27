Чому рашисти атакують Україну протикорабельними «Цирконами», розповіли у Повітряних силах

Рашисти, ймовірно, почали завдавати по Україні ударів ракетами «Циркон», фото: Obozrevatel

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Російська армія під час останніх атак по Україні могла застосувати гіперзвукові протикорабельні ракети «Циркон».

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Наразі науково-дослідний експертний центр встановлює, чи дійсно були застосовані саме ці ракети. Про це сьогодні, 27 березня, в ефірі «Радіо Свобода» заявив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.

За його словами, ймовірне застосування росією гіперзвукових ракет «Циркон» може означати, що у неї виник дефіцит інших типів ракет.

Те, що вони їх застосовують, найімовірніше, свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше вони б їх не використовували, — наголосив Євлаш.

Він зазначив, що «Циркони» — протикорабельні ракети і вони застосовується лише в окремих випадках. Євлаш зауважив, що це досить складна і дорога ракета.

Якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет — крилатих ракет «Калібрів», «Іскандерів», інших ракет — вони б застосовували їх, — наголосив він.

Також у такий спосіб російська армія може перевіряти українську систему ППО, зазначив Євлаш.