Ущерб окружающей среде в результате удара по ДнепроГЭС назвали в правительстве

Рашисты ударили по ДнепроГЭС 22 марта, фото: «Главком»

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Орієнтовні збитки довкіллю внаслідок російського удару рф по ДніпроГЕС, котрий стався 22 березня, вже становлять понад 140 млн грн.

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Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє сьогодні, 27 березня, «Урядовий портал».

Зазначається, що екоінспектори Державної екологічної інспекції України зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 т.

За словами міністра, наразі ситуація стабілізувалася — у жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів. Водночас фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС.

Також Стрілець повідомив, що по всій Україні вже утворилися понад 600 тис. тонн відходів руйнувань внаслідок російських обстрілів.