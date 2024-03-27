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Заработала коалиция бронетехники в поддержку Украины. Фото:

Коалиция бронетехники в поддержку Украины заработала в Варшаве

27 мар 2024, 18:20
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Коаліцію бронетехніки на підтримку України запустили у Польщі.


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Перше засідання цієї коаліції відбулося у Варшаві у вівторок, 26 березня. Делегацію України очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Про це повідомило українське Міністерство оборони.

У рамках коаліції бронетехніки було створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання:

  • постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
  • їх технічне обслуговування та ремонт;
  • підготовка екіпажів та технічного персоналу;
  • відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

У Міноборони наголосили, що в довгостроковій перспективі країни-учасники танкової коаліції та коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки Збройних сил України. Також буде налагоджено інноваційно промислове партнерство.

Нагадаємо, 19 березня в рамках засідання контактної групи «Рамштайн» було створено нову коаліцію «засобів реактивної артилерії великої дальності» для української армії. Ініціаторами стали Франція, Німеччина та Польща.

Источник: Ракурс


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