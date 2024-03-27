Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Сумской области. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський побував у Сумській області.

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Глава держави проінспектував, як триває будівництво фортифікаційних споруд в регіоні — оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Йому розповіли про типовий проект будівництва взводного опорного пункту, який передбачає наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі. Також показали смугу невибухових загороджень для стримування ворожої техніки. Про це 27 березня повідомляється на сайті президента.

На Сумщині Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Про оперативну обстановку главі держави доповіли командувач оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» генерал-майор Дмитро Красильников та комбриг — полковник Максим Аксамитовський. Під час наради президент обговорив із військовими потреби в засобах боротьби з цим типом озброєння.

Також Зеленський зустрівся з пораненими захисниками, які проходять лікування в одному з госпіталів. Ці герої були поранені на Куп’янському та Бахмутському напрямках і біля села Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, російська армія регулярно завдає ударів по Сумській області. Зокрема, ворог атакує цивільну інфраструктуру та мирні населені пункти. Зокрема, 26 березня окупанти скинули керовану авіабомбу на Білопілля. Був пошкоджений міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків.