Разрушения в Харькове после российской бомбардировки. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n193766-razrushenia-v-harkove-posle-rossiyskoy-bombardirovki-pokazali-na-foto.html

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Бомбардування Харкова російською авіацією 27 березня призвело до поранення 19 осіб.

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Близько 15.50 армія рф атакувала житлові квартали у Шевченківському районі двома УМПБ Д-30 — це уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас калібру 30 см. Пошкоджено низку багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Це перший випадок, коли збройні сили рф вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака, — зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський у Facebook відреагував на атаку й повідомив, що наразі відомо про одного загиблого чоловіка. Поранення дістали 19 осіб поранено, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років.

Глава держави закликав союзників зміцнити українську протиповітряну оборону та прискорити передачу винищувачів F-16.

Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень — чому «петріоти», яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів, — наголосив він.

Нагадаємо, 27 березня російська авіація атакувала багатоповерхівки у Шевченківському районі Харкова. Ворог вперше з 2022 року вдарив по обласному центру авіабомбами. Одна з них влучила по загальноосвітній школі, а друга — прямо посеред житлових будинків. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 14 багатоквартирних будівель.