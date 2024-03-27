Король Нидерландов посетил новобранцев ВСУ в Великобритании. Фото: Минобороны

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Ракурс

Король Нідерландів Віллем-Олександр зустрівся з українськими військовими.

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Монарх у межах програми Interflex відвідав новобранців українських Сил оборони, які навчаються на території Великої Британії. Бійці навчаються вправам зі стрільби, діям у містах і окопах, медичній допомозі та законам війни. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 27 березня повідомив у Facebook.

Зазначається, що король не лише поспілкувався з інструкторами та українськими військовими, але був присутнім у деяких частинах навчальної програми. Зокрема, він побачив, як новобранців вчать поводитися зі зброєю. також пояснили як розпізнавати різні типи мін і він заглибився в медичний інструктаж.

Як відомо, операція «Інтерфлекс» є результатом співпраці Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, Канади, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Румунії, Нової Зеландії та Австралії. До 2023 року у рамках цієї операції навчання пройшли близько 34,5 тис. українських військових.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії показало фото з першого випуску українських пілотів, які завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.