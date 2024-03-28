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Россияне пустили дроны на энергетику через жилую застройку – подробности ночной атаки «шахедов»
Россияне пустили дроны на энергетику через жилую застройку — подробности ночной атаки «шахедов»https://racurs.ua/n193774-rossiyane-pustili-drony-na-energetiku-cherez-jiluu-zastroyku-podrobnosti-nochnoy-ataki-shahedov.htmlРакурс
Вночі над Україною знищено 26 ударних БпЛА.
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Минулої ночі противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П, зенітної керованої ракети С-300 та 28 ударних БпЛА Shahed.
26 ударних БпЛА було знищено у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про наслідки нальотів у зведенні не йдеться, але лаконічні повідомлення про них надійшли з місця.
У Харкові «шахед» зруйнував ресторан, інформації про постраждалих немає.
У Запоріжжі зруйновано п’ять приватних будинків і пошкоджено ще більш як 40. Двох людей легко поранено.
В Одесі, як стверджують українські військові, «шахеди» атакували якийсь об'єкт енергетики, але були збиті.
Ворог намагався атакувати енергетичну інфраструктуру, промислові об'єкти, підступно спрямовував дрони через житлову забудову, каже керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Атака та бойова робота тривала майже чотири години, і працювали ми за різними напрямками. Ворог заводив дрони і з Чорного моря, і через тимчасово окуповані території… Що стосується Одещини, тут ворог намагався потрапити по об'єкту енергосистеми, але захисники відпрацювали бездоганно — збито обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область, — розповіла Наталія Гуменюк.