Россияне пустили дроны на энергетику через жилую застройку – подробности ночной атаки «шахедов»

https://racurs.ua/n193774-rossiyane-pustili-drony-na-energetiku-cherez-jiluu-zastroyku-podrobnosti-nochnoy-ataki-shahedov.html

Ракурс

Вночі над Україною знищено 26 ударних БпЛА.

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Минулої ночі противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П, зенітної керованої ракети С-300 та 28 ударних БпЛА Shahed.

26 ударних БпЛА було знищено у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про наслідки нальотів у зведенні не йдеться, але лаконічні повідомлення про них надійшли з місця.

У Харкові «шахед» зруйнував ресторан, інформації про постраждалих немає.

У Запоріжжі зруйновано п’ять приватних будинків і пошкоджено ще більш як 40. Двох людей легко поранено.

В Одесі, як стверджують українські військові, «шахеди» атакували якийсь об'єкт енергетики, але були збиті.

Ворог намагався атакувати енергетичну інфраструктуру, промислові об'єкти, підступно спрямовував дрони через житлову забудову, каже керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.