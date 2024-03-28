Условие – не возвращаться в Украину: как россия передала Венгрии 11 украинских пленных

https://racurs.ua/n193776-uslovie-ne-vozvraschatsya-v-ukrainu-kak-rossiya-peredala-vengrii-11-plennyh.html

Ракурс

Умова — не повертатися в Україну. Так росія передала Угорщині 11 українських полонених.

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На порталі DW вийшов матеріал, в якому розповідається про передачу угорській стороні групи з 11 людей — всі вони були із Закарпаття. Двоє бійців розповіли про умови, в яких вони перебували в полоні, як саме відбувався обмін та вимоги, які висунула угорська сторона.

Обох чоловіків утримували у Суходольській колонії на окупованій території Луганської області — бійці, які повернулись з полону, неодноразово розповідали про нелюдські умови та справжню катівню в Суходольську.

Хлопці не сподівались на обмін, однак одного дня їх привезли до Москви для допиту, а надалі передано представнику Угорщини.

Угорщина сказала росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей, — заявив Іван [імена змінені].

Як зазначив військовий, з 11 бійців угорське коріння мав лиш 1.

Але мені сказали: або ти говориш так, як треба — що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад, — додав Іван.

Після прибуття в Будапешт чоловіків поселили у готельному комплексі, дозволили пересуватись містом після отримання статусу біженців та не охороняли. Проте ключовою вимогою було не повертатись в Україну до кінця війни.

Інакше — таких звільнень більше не відбудеться, — додає волонтерка Власта Рейпаші, яка у той час працювала представницею Уповноваженого з питань зниклих безвісти у Закарпатській області.

Вперше про обмін повідомив віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн, назвавши це «жестом російської православної церкви щодо Угорщини» — українське МЗС тоді відреагувало на заяву віцепрем'єра та зазначило, що про цей обмін не було повідомлено жодною зі сторін, що брали участь.

Не дивлячись на заборону угорців, 5 з 11 військових прийняли рішення повернутись в Україну, решта — роз’їхалась по ЄС. В липні представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що РПЦ готує нову передачу українських військовополонених з Московії до Угорщини, але цей «обмін» так і не відбувся.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заперечував причетність угорських офіційних осіб до обміну, проте дана подія стала інструментом для уряду Орбана та вкотре підтвердила його міцні зв’язки з рпц.

Неможливо описати нікчемність рішення використати українських військовополонених як метод пропаганди та фактично примусово утримувати їх на території країни. Хоча зважаючи на останні заяви Віктора Орбана щодо війни в Україні — дивуватись уже нічому.