Ограничение массовых мероприятий и рейды российских ДРГ – Совет обороны Киева провел безотлагательное заседание

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Ради оборони Києва провела невідкладне засідання.

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Як повідомили в КМВА, приводом до цього стали заяви лідерів російських нацистів щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

Це підтверджується ракетними ударами із застосуванням «Цирконів». У Києві припускають спроби проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Як повідомив Сергій Попко, начальник КМВА, враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва прийняла декілька рішень.

Влада невідкладно опрацює питання щодо проведення заходів в місті Києві, які передбачають залучення значної кількості людей. Переглянуть й нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей.

Силові та військові структури у столиці посилять увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці.

Місто посилить увагу питанню постійного доступу до укриттів та готовності пунктів незламності до використання.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в Києві.