Посол россии в Польше выехал из страны

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Посол росії в Польщі на фоні скандалу з неприбуттям до польського МЗС виїхав з країни

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Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Посол Сергій Андрєєв cам показав свою культуру та професіоналізм. Наскільки я чую, він уже залишив нашу територію, — зазначив Сікорський.

Він додав, що Андрєєва не депортували з Польщі і він не інформував про свою відставку.

Згодом посольство рф у Польщі повідомило технічною нотою по відсутність посла з 26 березня по 4 квітня.

Нагадаємо, під час російської атаки на Україну 24 березня одна з ракет на 39 секунд залетіла на територію Польщі. Після цього інциденту польське МЗС викликало посла рф для пояснень, але той проігнорував зустріч.