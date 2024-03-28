Россияне разбили корпус университета и жилой квартал в Херсоне

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Ракурс

Росіяни розбили корпус університету та житловий квартал у Херсоні у ніч на 28 березня.

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Величезна діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Такий вигляд нині має один із вищих навчальних закладів Херсона. Приблизно о четвертій ранку по головному корпусу університету вдарила російська армія.

Також учора ввечері окупанти обстріляли житловий квартал у центральній частині міста. Один із «прильотів» — прямо по будинку.

Внаслідок цих обстрілів постраждалих немає.

Минулої доби противник обстрілював Дудчани, Нововоронцовку, Михайлівку, Одрадокам’янку, Гаврилівку, Веселе, Золоту Балку, Качкарівку, Антонівку, Станіслав, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Велетенське, Кізомис, Берегове та місто Херсон, розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, об'єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, господарські споруди та автомобіль.