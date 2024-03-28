Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Операторы 47 бригады нашли и влетели дроном в щель над укрытием с двумя оккупантами

Операторы 47 бригады нашли и влетели дроном в щель над укрытием с двумя оккупантами (ВИДЕО)

28 мар 2024, 13:24
999

У мережі опублікували відео ще одного прикладу відмінної філігранної роботи пілотів 47-го ОМБр. Цього разу дрон-камікадзе знайшов та влетів у невелику щілину над імпровізованим укриттям у напівзруйновану будівлю з двома окупантами.


.

У бригаді зауважили типову поведінку пораненого російського солдата. Він вижив, обтрусився, покрутився і залишив товариша догоряти.

Цей епізод 47 бригада зафільмувала з дрона на Авдіївському напрямку фронту.

В іншому випадку оператори вистежили двох росіян, які сховалися у напівзруйнованому гаражі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров