Операторы 47 бригады нашли и влетели дроном в щель над укрытием с двумя оккупантами

https://racurs.ua/n193790-operatory-47-brigady-nashli-i-vleteli-dronom-v-schel-nad-ukrytiem-s-dvumya-okkupantami-video.html

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У мережі опублікували відео ще одного прикладу відмінної філігранної роботи пілотів 47-го ОМБр. Цього разу дрон-камікадзе знайшов та влетів у невелику щілину над імпровізованим укриттям у напівзруйновану будівлю з двома окупантами.

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У бригаді зауважили типову поведінку пораненого російського солдата. Він вижив, обтрусився, покрутився і залишив товариша догоряти.

Цей епізод 47 бригада зафільмувала з дрона на Авдіївському напрямку фронту.

В іншому випадку оператори вистежили двох росіян, які сховалися у напівзруйнованому гаражі.