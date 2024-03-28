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Оператори 47 бригади знайшли та влетіли дроном у щілину над укриттям з двома окупантами (ВІДЕО)

Оператори 47 бригади знайшли та влетіли дроном у щілину над укриттям з двома окупантами (ВІДЕО)

28 бер 2024, 13:24
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У мережі опублікували відео ще одного прикладу відмінної філігранної роботи пілотів 47-го ОМБр. Цього разу дрон-камікадзе знайшов та влетів у невелику щілину над імпровізованим укриттям у напівзруйновану будівлю з двома окупантами.


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У бригаді зауважили типову поведінку пораненого російського солдата. Він вижив, обтрусився, покрутився і залишив товариша догоряти.

Цей епізод 47 бригада зафільмувала з дрона на Авдіївському напрямку фронту.

В іншому випадку оператори вистежили двох росіян, які сховалися у напівзруйнованому гаражі.

Джерело: Ракурс


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