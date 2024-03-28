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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дрон наказал рашистов за неосторожное обращение с боеприпасами (ВИДЕО)

28 мар 2024, 21:34
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Українські військові з 4-го механізованого батальйону Президентської бригади за допомогою FPV-дрона зірвали плани рашистів зі встановлення мінних загороджень.


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Відповідне відео сьогодні, 28 березня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Наші оператори FPV покарали росіян за необачне поводження з боєприпасами. Плани окупантів по встановленню мінних загороджень перетворилися на красивий грибок в посадці, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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