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Ракурс
Уничтожение российской пушки, скриншот видео

Пограничники уничтожили противотанковую пушку рашистов на Харьковщине (ВИДЕО)

28 мар 2024, 19:55
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Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили протитанкову гармату окупантів «МТ-12 Рапіра» на Харківському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 28 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як замасковану у лісосмузі гармату рашистів знищують ударом дрона.

Це вже п’ята ворожа гармата такого зразка, знищена прикордонниками 15-го мобільного загону від початку року, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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