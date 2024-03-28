Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской пушки, скриншот видео
Пограничники уничтожили противотанковую пушку рашистов на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193805-pogranichniki-unichtojili-protivotankovuu-pushku-rashistov-na-harkovschine-video.htmlРакурс
Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили протитанкову гармату окупантів «МТ-12 Рапіра» на Харківському напрямку.
.
Відповідне відео сьогодні, 28 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано, як замасковану у лісосмузі гармату рашистів знищують ударом дрона.
Це вже п’ята ворожа гармата такого зразка, знищена прикордонниками 15-го мобільного загону від початку року, — вказано в повідомленні.
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Загрузка...