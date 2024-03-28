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Ракурс
Знищення російської гармати, скріншот відео

Прикордонники знищили протитанкову гармату рашистів на Харківщині (ВІДЕО)

28 бер 2024, 19:55
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Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили протитанкову гармату окупантів «МТ-12 Рапіра» на Харківському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 28 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як замасковану у лісосмузі гармату рашистів знищують ударом дрона.

Це вже п’ята ворожа гармата такого зразка, знищена прикордонниками 15-го мобільного загону від початку року, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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