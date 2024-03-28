Знищення російської гармати, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193805-prykordonnyky-znyschyly-protytankovu-garmatu-rashystiv-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили протитанкову гармату окупантів «МТ-12 Рапіра» на Харківському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 28 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як замасковану у лісосмузі гармату рашистів знищують ударом дрона.