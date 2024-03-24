Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193655-prykordonnyky-znyschyly-kompleks-dalnogo-sposterejennya-rf-na-harkivskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські прикордонники із бригади наступу «Сталевий кордон» знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 24 березня, у своєму Telegram-каналі опублікувала Держприкордонслужба України.

Цей «Муром-П» донедавна був комплексом дальнього візуального спостереження. Нині, стараннями прикордонників бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» на Харківському напрямку, це — лише металобрухт, — вказано в описі відео.

На відео показано, як по встановленому у лісосмузі російському комплексу завдається влучний удар дроном.

Комплекс «Муром-П» рашисти використовують, щоб цілодобово дистанційно спостерігати за територією та пересуванням українських військових. Він обладнаний тепловізором та камерою із зумом. Може працювати автономно й, як вважається, виявляти людей та автомобілі на відстані до 8−10 км.