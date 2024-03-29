путин в ООН поддержал своих друзей-террористов из Северной Кореи

https://racurs.ua/n193820-putin-v-oon-podderjal-svoih-druzey-terroristov-iz-severnoy-korei.html

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У Раді безпеки ООН росія скористалася своїм вето і заблокувала поновлення роботи групи експертів, які роками стежили за дотриманням санкцій проти Північної Кореї. Перед цим група заявляла, що досліджує, чи не порушила росія санкції, купуючи північнокорейську зброю.

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Днями FT писав, що росія постачає нафту напряму до КНДР усупереч санкціям ООН і натомість отримує зброю.

Як повідомляє Associated Press, у Радбезі з 15 членів проголосували 13 «за», росія «проти», а Китай утримався.

Резолюція Ради Безпеки продовжила б мандат групи експертів на рік, але вето росії призупинить її роботу, коли її поточний мандат закінчиться наприкінці квітня.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив Раді перед голосуванням, що західні країни намагаються «задушити» КНДР і що санкції втрачають свою «актуальність» і «відірвані від реальності» у запобіганні розповсюдженню ядерної зброї в країні.

Він звинуватив групу експертів у тому, що вона «все більше зводиться до того, щоб грати на руку західним підходам, передруковувати упереджену інформацію та аналізувати газетні заголовки та фотографії низької якості». Таким чином, за словами Небензі, група «по суті визнає свою неспроможність дати тверезі оцінки статусу режиму санкцій».

Російське вето засудили США, Британія, Франція, Південна Корея та інші. Вони вважають, що росія змусила замовкнути моніторингову групу, бо та почала говорити про кремлівські порушення. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав вето «явкою з повинною».

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд назвав роботу групи надзвичайно важливою та звинуватив росію в спробах замовчати її «незалежні об'єктивні розслідування», оскільки вона «минулого року почала повідомляти про кричущі порушення Росією резолюцій Ради Безпеки ООН». Він вважає, що вето московитів «підбадьорить Північну Корею продовжувати загрожувати глобальній безпеці через розробку «балістичних ракет великої дальності та спроби уникнути санкцій».

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі засудив вето росії як «безрозсудну дію», яка підриває санкції, запроваджені проти Північної Кореї, водночас застеріг від поглиблення співпраці між Північною Кореєю та росією, особливо тому, що Північна Корея продовжує постачати московитам зброю, для війни проти України.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що вето росії не демонструє «занепокоєння щодо північнокорейського народу або ефективності санкцій».

Йдеться про те, що росія отримує свободу ухилятися від санкцій і порушувати їх у гонитві за зброєю, яка буде використана проти України. Ця комісія, яка викривала недотримання санкцій, створила незручності для росії, — сказала Вудворд.

Посол Франції в ООН Ніколя де Рів'єр додав, що «Північна Корея надає росії військові матеріали на підтримку її агресії проти України, порушуючи багато резолюцій, за які проголосувала росія».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вето рф «явкою з повинною».