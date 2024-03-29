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Ракурс
Новый ЖК в Кембридже в процессе сноса

В Великобритании из-за ошибки в проектировании снесли 88 только что построенных домов (ФОТО)

29 мар 2024, 10:50
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У Великій Британії через помилку у проєктуванні знесли 88 щойно зведених будинків.


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Забудовник Barratt David Wilson Homes Cambridgeshire визнав, що будинки необхідно знести і відбудувати заново через проблеми з фундаментом, повідомляє dailymail.

Новий ЖК у Кембриджі у процесі знесення

Під час перевірок ми виявили, що невелика кількість незаселених об'єктів у житловому комплексі Darwin Green не відповідала нашим високим стандартам, — заявили у компанії.

Роботи з демонтажу тривали вісім місяців і обійшлись девелоперу у 40 млн фунтів стерлінгів.

Новий ЖК у Кембриджі у процесі знесення

У заявці на знесення до міської ради Кембриджа забудовники обіцяли, що плитка та інші матеріали, такі як двері, вікна, сантехнічне та кухонне обладнання, будуть, де це можливо, збережені. А бетон і цеглу подрібнять на місці та використають повторно.

Источник: Ракурс


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