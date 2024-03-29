Новый ЖК в Кембридже в процессе сноса

https://racurs.ua/n193821-v-velikobritanii-iz-za-oshibki-v-proektirovanii-snesli-88-tolko-chto-postroennyh-domov-foto.html

Ракурс

У Великій Британії через помилку у проєктуванні знесли 88 щойно зведених будинків.

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Забудовник Barratt David Wilson Homes Cambridgeshire визнав, що будинки необхідно знести і відбудувати заново через проблеми з фундаментом, повідомляє dailymail.

Під час перевірок ми виявили, що невелика кількість незаселених об'єктів у житловому комплексі Darwin Green не відповідала нашим високим стандартам, — заявили у компанії.

Роботи з демонтажу тривали вісім місяців і обійшлись девелоперу у 40 млн фунтів стерлінгів.

У заявці на знесення до міської ради Кембриджа забудовники обіцяли, що плитка та інші матеріали, такі як двері, вікна, сантехнічне та кухонне обладнання, будуть, де це можливо, збережені. А бетон і цеглу подрібнять на місці та використають повторно.