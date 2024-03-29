США согласились отсрочить выплаты Украины по госдолгу

https://racurs.ua/n193822-ssha-soglasilis-otsrochit-vyplaty-ukrainy-po-gosdolgu.html

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Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

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Укладення такого документа передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер, — повідомляє Міністр фінансів Сергій Марченко.

Угода дозволить Україні призупинити виплати за держборгом до кінця березня 2027 року.

Цього року Україна планує провести нову масштабну реструктуризацію зовнішнього боргу. Попередня була у 2022 році.

За 2023 рік державний бюджет було виконано з дефіцитом у сумі 1,33 трлн грн, повідомляло Міністерство фінансів. Зокрема, загальний фонд — 1,36 трлн грн проти запланованого на рік дефіциту у сумі 1,83 трлн грн.

Сукупний державний борг України 2023 року зріс у доларовому вираженні на $33,9 млрд, або на 30,4%, до $145,32 млрд. У гривневому вираженні держборг зріс на 35,4%, до 5,5 трлн грн. Зазначається, що прямий держборг збільшився на 34,4% - до $136,59 млрд, або до 5,2 трлн грн, і становив 94% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Протягом грудня сума державного та гарантованого державою боргу України зросла в гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн та в доларовому еквіваленті — на $4,49 млрд.