Гибель помощника Залужного – фигуранту изменили подозрение

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Ракурс

Працівники Держбюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо офіцера з апарату помічників головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

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Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Попередня підозра кваліфікувала інцидент за ст. 263 (незаконне зберігання, передача або збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки) КК Украни.

У ДБР розповіли 29 березня, що військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), у той трагічний день передав загиблому вибуховий «подарунок» з гранатами на честь дня народження.

При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

Як наслідок, під час розпакування «подарунка» вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.