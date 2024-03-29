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Ракурс
Фейерверк из российской бронетехники показало подразделение аэроразведки Shadow

Фейерверк из российской бронетехники показало подразделение аэроразведки Shadow (ВИДЕО)

29 мар 2024, 13:57
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Божевільно гарне відео найпотужнішого феєрверка з російської бронетехніки показав підрозділ БПЛА Shadow.


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Пілоти цього підрозділу аеророзвідки, які зафіксували ці кадри, стверджують, що частина окупантів, що наступали, сховалася за танком.

Що з ними сталося під час цього «виверження вулкана», можна лише здогадуватись.

Окупанти спробували наступати, вибухнули, по них почали працювати, зокрема дронами-камікадзе, російська БМП здетонувала і вийшло яскраве фаєр-шоу.

Источник: Ракурс


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