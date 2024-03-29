Феєрверк з російської бронетехніки показав підрозділ аеророзвідки Shadow

https://racurs.ua/ua/n193830-feierverk-z-rosiyskoyi-bronetehniky-pokazav-pidrozdil-aerorozvidky-shadow-video.html

Ракурс

Божевільно гарне відео найпотужнішого феєрверка з російської бронетехніки показав підрозділ БПЛА Shadow.

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Пілоти цього підрозділу аеророзвідки, які зафіксували ці кадри, стверджують, що частина окупантів, що наступали, сховалася за танком.

Що з ними сталося під час цього «виверження вулкана», можна лише здогадуватись.

Окупанти спробували наступати, вибухнули, по них почали працювати, зокрема дронами-камікадзе, російська БМП здетонувала і вийшло яскраве фаєр-шоу.