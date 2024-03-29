Над нами летит, выход ракеты - ПВО показала ночное сбитие "шахедов"

https://racurs.ua/n193831-nad-nami-letit-vyhod-rakety-pvo-pokazala-nochnoe-sbitie-shahedov-video.html

Ракурс

Бойову роботу на півдні України у ніч на 29 березня показало повітряне командування «Південь».

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Цієї ночі воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних Сил (на відео) знищили п’ять ворожих «шахедів».

На відео командування «Південь» показало збиття двох «шахедів». Їх уразили ракетами.

Всього ж українські Сили оборони знищили за ніч 88 з 90 цілей, з них 58 з 60 «шахедів».