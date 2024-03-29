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Над нами летить, вихід ракети - ППО показала нічне збиття "шахедів"
Над нами летить, вихід ракети — ППО показала нічне збиття «шахедів» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193831-nad-namy-letyt-vyhid-rakety-ppo-pokazala-nichne-zbyttya-shahediv-video.htmlРакурс
Бойову роботу на півдні України у ніч на 29 березня показало повітряне командування «Південь».
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Цієї ночі воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних Сил (на відео) знищили п’ять ворожих «шахедів».
На відео командування «Південь» показало збиття двох «шахедів». Їх уразили ракетами.
Всього ж українські Сили оборони знищили за ніч 88 з 90 цілей, з них 58 з 60 «шахедів».