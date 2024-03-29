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Ракурс
Над нами летить, вихід ракети - ППО показала нічне збиття "шахедів"

Над нами летить, вихід ракети — ППО показала нічне збиття «шахедів» (ВІДЕО)

29 бер 2024, 14:37
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Бойову роботу на півдні України у ніч на 29 березня показало повітряне командування «Південь».


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Цієї ночі воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних Сил (на відео) знищили п’ять ворожих «шахедів».

На відео командування «Південь» показало збиття двох «шахедів». Їх уразили ракетами.

Всього ж українські Сили оборони знищили за ніч 88 з 90 цілей, з них 58 з 60 «шахедів».

Джерело: Ракурс


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