Суд оштрафовал хмельничанку за удар ребенка ремнем

Суд оштрафував мешканку Хмельницької області за домашнє насильство, бо та дала ременя дитині.

.

Визнати винною у домашньому насильстві та стягнути з неї 340 гривень штрафу, — таку постанову Славутського міськрайонного суду Хмельницької області щодо жительки Хмельниччини, котра штовхала, шарпала за одяг та нецензурно ображала малолітню доньку, залишив без змін апеляційний суд.

Апелянтка не переконала суд, що бити дитину — це не домашнє насильство.

Як пише «Судова влада» події відбувалися у лютому 2024 року: дівчинка прийшла до бабусі з дідусем та розповіла, що під час сварки мати шарпала її, била долонями по обличчю. Дідусь викликав поліцію та заявив правоохоронцям про насильство щодо онуки.

Під час судового розгляду справи мати підлітка винною себе не визнала, бо певна, що бити дитину — це не домашнє насильство.

Не погодилася вона й з постановою місцевого суду, який визнав її винною за ч.1 ст. 173−2 КУпАП (домашнє насильство) й оштрафував, тому подала апеляційну скаргу з проханням скасувати судове рішення.

За її словами, вона дійсно дала дитині ляпас по обличчю та вдарила ременем по тілу, однак, вчинила це з метою виховання та у відповідь на хамство дівчинки.

Але апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції — докази у справі: протокол про адміністративне правопорушення, рапорт про прийняття заяви зі служби «102» з повідомленням про домашнє насильство, протокол про прийняття заяви про правопорушення, письмові пояснення заявника та його онуки, форма ризиків вчинення домашнього насильства, відповідно до яких раніше кривдниця залякувала дитину, підтверджують, що в діях матері є склад інкримінованого правопорушення.