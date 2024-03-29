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Обезвреживание российской авиабомбы в Харьковской области, фото: ГСЧС

В Харьковской области обезвредили российскую авиабомбу (ФОТО)

29 мар 2024, 17:43
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На Харківщині після чергового обстрілу російською армією прикордонного села Руська Лозова на городі біля одного з будинків було виявлено ворожу осколково-фугасну авіабомбу — ОФАБ-250.


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Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше — вона могла забрати життя людей чи травмувати їх, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом з рятувальниками евакуювали мешканців прилеглих територій.

Сапери ДСНС безпечно вилучили авіабомбу, транспортували до місця ліквідації та знешкодили, — вказано в повідомленні.

Знешкодження російської авіабомби на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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