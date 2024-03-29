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Обезвреживание российской авиабомбы в Харьковской области, фото: ГСЧС
В Харьковской области обезвредили российскую авиабомбу (ФОТО)https://racurs.ua/n193839-v-harkovskoy-oblasti-obezvredili-rossiyskuu-aviabombu-foto.htmlРакурс
На Харківщині після чергового обстрілу російською армією прикордонного села Руська Лозова на городі біля одного з будинків було виявлено ворожу осколково-фугасну авіабомбу — ОФАБ-250.
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Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше — вона могла забрати життя людей чи травмувати їх, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом з рятувальниками евакуювали мешканців прилеглих територій.
Сапери ДСНС безпечно вилучили авіабомбу, транспортували до місця ліквідації та знешкодили, — вказано в повідомленні.
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