Знешкодження російської авіабомби на Харківщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n193839-na-harkivschyni-zneshkodyly-rosiysku-aviabombu-foto.html

Ракурс

На Харківщині після чергового обстрілу російською армією прикордонного села Руська Лозова на городі біля одного з будинків було виявлено ворожу осколково-фугасну авіабомбу — ОФАБ-250.

.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше — вона могла забрати життя людей чи травмувати їх, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом з рятувальниками евакуювали мешканців прилеглих територій.