Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 29 марта совершили очередную ракетную атаку на Одессу, фото: Силы обороны юга Украины

Последствия российской ракетной атаки на Одессу показали Силы обороны (ФОТО)

29 мар 2024, 18:28
999

В Одесі внаслідок падіння уламків російських ракет постраждали троє людей, двоє з них діти віком 10 та 15 років.


.

Про це сьогодні, 29 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждалих госпіталізували.

Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає, — зазначив чиновник.

Сьогодні по Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував дві керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито.

Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі опублікували фото наслідків падіння уламків російських ракет на Одесу.

Навіть збите вороже залізяччя здатне нашкодити досить суттєво. Це ще раз підкреслює важливість обов’язкового переходу в укриття при попередженні про небезпеку, — наголошують у Силах оборони.

Рашисти 29 березня здійснили чергову ракетну атаку на Одесу, фото: Сили оборони півдня України

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров