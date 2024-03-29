Рашисти 29 березня здійснили чергову ракетну атаку на Одесу, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n193840-naslidky-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-na-odesu-pokazaly-syly-oborony-foto.html

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В Одесі внаслідок падіння уламків російських ракет постраждали троє людей, двоє з них діти віком 10 та 15 років.

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Про це сьогодні, 29 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждалих госпіталізували.

Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає, — зазначив чиновник.

Сьогодні по Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував дві керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито.

Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі опублікували фото наслідків падіння уламків російських ракет на Одесу.