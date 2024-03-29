Обезвреживание российской ракеты X-59, фото: Национальная полиция

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На Сумщині у лісі поблизу одного із сіл була виявлена російська ракета Х-59 «Овод», яка не вибухнула під час падіння, проте отримала пошкодження корпусу і загубила двигун.

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Про це сьогодні, 29 березня, повідомив Відділ комунікації поліції Сумської області.

Ця ракета класу «повітря — земля», близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограм та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограм. При влучанні в ціль — спричиняє серйозні руйнування та загибель людей, — вказано в повідомленні.

Таки ракети, знищується системами протиповітряної оборони ще в польоті, але якщо не вибухнули під час падіння — знешкоджуються саперами на місці виявлення.

Мобільна група поліцейських саперів відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області, оглянувши ракету та її частини, дистанційним шляхом відокремила бойову частину від корпусу, а потім здійснила її знищення за допомогою накладного заряду вибухівки неподалік від місця виявлення, — розповіли у прес-службі поліції.

Зазначається, що від вибуху зайнялася суха трава на узліссі біля поля, тож поліцейським довелося ще й гасити загоряння, аби полум’я не перекинулося на ліс.

У поліції наголошують, що у випадку виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, в жодному разі не слід підходити до них, чіпати чи здійснювати інші маніпуляції. Слід відійти від такої знахідки не менше ніж на сотню метрів та повідомити про неї органи влади, військових чи поліцію, зателефонувавши на лінію 102.