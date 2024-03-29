Зеленский согласовал назначение Данилова послом в Молдове

Алексей Данилов, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n193843-zelenskiy-soglasoval-naznachenie-danilova-poslom-v-moldove.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова новим послом у Молдові.

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Про це Зеленський повідомив сьогодні, 29 березня, у своєму вечірньому відеозверненні.

У зверненні Зеленський зазначив, що Данілова «продовжить роботу на дипломатичному напрямку».

А конкретніше — я погодив його кандидатуру як посла нашої країни в Республіці Молдова, — зазначив президент. — Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну.

Зеленський додав, що Молдова є надзвичайно важливою для України державою з огляду на безпекові виклики та двосторонню взаємодію.

Раніше сьогодні Зеленський підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Марка Шевченка, котрий обіймав її з лютого 2020 року.