Зеленський погодив призначення Данілова послом у Молдові

Зеленський погодив призначення Данілова послом у Молдовіhttps://racurs.ua/ua/n193843-zelenskyy-pogodyv-pryznachennya-danilova-poslom-u-moldovi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова новим послом у Молдові.
Про це Зеленський повідомив сьогодні, 29 березня, у своєму вечірньому відеозверненні.
У зверненні Зеленський зазначив, що Данілова «продовжить роботу на дипломатичному напрямку».
А конкретніше — я погодив його кандидатуру як посла нашої країни в Республіці Молдова, — зазначив президент. — Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну.
Зеленський додав, що Молдова є надзвичайно важливою для України державою з огляду на безпекові виклики та двосторонню взаємодію.
Раніше сьогодні Зеленський підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Марка Шевченка, котрий обіймав її з лютого 2020 року.