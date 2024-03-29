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Ракурс
Наслідки падіння уламків російських ракет в Одесі 29 березня, фото: Сили оборони півдня України

В Одесі зросла кількість постраждалих від падіння уламків російських ракет (ВІДЕО)

29 бер 2024, 19:27
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В Одесі до п’яти зросла кількість людей, постраждалих внаслідок падіння уламків російських ракет, збитих 29 березня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, опублікувавши відео, котре показує наслідки падіння уламків.

Ворог вчергове атакував наше місто. Сили оборони збили обидві ракети, але зафіксовано падіння уламків. Постраждало 5 людей, зокрема 15-річний підліток, що перебував на момент збиття на вулиці, його госпіталізовано у дитячу клінічну лікарню, — зазначив Труханов.

Крім того, пошкоджено один із міських соціальних закладів, підопічні та персонал перебували в укритті. Вибито декілька вікон.

Вкотре нагадую про важливість знаходження в укритті під час тривог та перебування подалі від вікон! — наголосив Труханов.

Джерело: Ракурс


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