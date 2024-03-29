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Ракурс
Данілов працюватиме на дипломатичному напрямі, - Зеленський

Данілов працюватиме на дипломатичному напрямі, — Зеленський

29 бер 2024, 13:16
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов «продовжить свою діяльність на дипломатичному напрямі».


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Про це пише 29 березня сайт Офісу президента України.

Сьогодні президент представив апарату РНБО нового секретаря — Олександра Литвиненка. Перед структурою поставили пʼять завдань. Вони стосуються санкційної політики, доктрини стратегічних рішень, координації з розвідкою та іншими органами, а також інформаційної безпеки.

Нагадаємо, що новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) 26 березня став Олександр Литвиненко. З липня 2021 року дотепер Литвиненко керував Службою зовнішньої розвідки України.

Уже колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов після відставки подякував президенту Зеленському «за довіру і можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення». Данілов також написав, що «ми працювали й будемо надалі працювати» для України.

Джерело: Ракурс


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